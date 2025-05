A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação (DRE), leva a efeito, amanhã e na sexta, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, as “II Jornadas Técnico – Pedagógicas: Inclusão em foco: desafios e práticas em contexto escolar”.

Esta iniciativa, operacionalizada pela Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado (DAEE) e pela Divisão de Apoios Técnicos Especializados (DATE), “pretende divulgar as boas práticas no âmbito do trabalho colaborativo, assim como refletir sobre os desafios colocados às comunidades educativas, no que diz respeito à Educação Inclusiva, com vista à procura de respostas à diversidade e à pluralidade, respeitando as características e individualidades de todos e de cada um dos alunos”.

O secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h30m, na sessão de abertura destas Jornadas “que ambicionam igualmente partilhar práticas dinamizadas nas escolas, privilegiando o trabalho desenvolvido em cooperação e colaboração com os técnicos afetos aos Centros de Recursos Educativos Especializados (CREE)”, lê-se na nota de imprensa.

De referir que, no programa, constam vários oradores, entre os quais o conselheiro nacional de Educação, David Rodrigues, para além de vários técnicos, docentes, psicólogos, terapeutas dos serviços regionais.