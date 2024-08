O incêndio que deflagrou na passada quarta-feira na Serra de Água e que passou para o concelho vizinho de Câmara de Lobos continua ativo, sem que, para já, ameace casas ou pessoas.

No entanto, e por uma questão de prevenção, as autoridades câmara-lobenses decidiram aconselhar alguns idosos do Jardim da Serra a passarem a noite em casa de familiares em zonas mais afastadas dos focos de incêndio.

Leonel Correia, presidente da Câmara Municipal, que ainda se encontra no local a acompanhar a situação, revelou ao JM que esta decisão foi tomada “simplesmente por uma questão de precaução e de prevenção”, até porque alguns destes idosos têm dificuldades motoras e, mesmo que à partida as indicações sejam de que a situação está controlada, de um momento a outro pode o vento soprar com mais intensidade e as chamas progredirem de forma desfavorável, levando a que seja necessário evacuar algumas zonas, estando, assim, pelo sim, pelo não, estes idosos salvaguardados.

Além disso, neste aconselhamento por parte das autoridades, foi também tido em conta o bem estar psicológico destas pessoas, que assim terão uma noite mais descansada sem a ansiedade de saber que o fogo está ali perto e que a qualquer instante poderá rondar a sua casa.