A Iniciativa Liberal Madeira lamenta as recentes declarações do Secretário Regional da Saúde e refuta responsabilidade pela instabilidade governativa e pelo estado do Serviço Regional de Saúde.

A IL Madeira considera que o secretário “Pedro Ramos teve ‘a lata’ de brindar os madeirenses e a comunicação social com mais um discurso típico de quem não aceita as regras do normal funcionamento da Democracia (ou, sequer, da boa educação), nem é capaz de reconhecer que se encontra ‘em fim de ciclo’”.

“Na verdade, é preciso ter mesmo ‘muita lata’ para afirmar que o Presidente da República e as oposições são os responsáveis pela instabilidade política gerada, exclusivamente, por um Governo e um Partido envolvidos em sucessivas investigações criminais e que já contam vários arguidos nos respectivos elencos”, refere Gonçalo Maia Camelo, coordenador da Iniciativa Liberal Madeira.

Gonçalo Maia Camelo adianta ainda que, “para além do mais, também é preciso ‘muita lata’ para tentar esconder que, não obstante a estabilidade governativa que antes sempre existiu, este Governo Regional, empreitadas à parte, não conseguiu resolver qualquer problema do Serviço Regional da Saúde. As listas de espera continuam a aumentar, as altas problemáticas continuam a crescer e já nem o regular abastecimento de medicamentos, que nenhuma gestão corrente pode travar, é assegurado”, atirou.

“É preciso ‘ter lata’ para dizer e fazer tudo isto e, ao mesmo tempo, reclamar competência e a confiança dos madeirenses...”, conclui.