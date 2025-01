Bom dia e bom fim de semana!

- A sessão de abertura do ‘IV Workshop Cuidados Paliativos - I Simpósio Internacional de Cuidados Paliativos’ está agendada para as 9h15, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

- Das 9h30 às 11h30 realiza-se o Café Memória da Madeira, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), com o tema ‘Saúde Oral e Demência’, pela médica dentista diferenciada em geriatria Catarina Nepomuceno.

- Entre as 11h00 e as 12h30 e as 13h30 e as 16h00, o Museu Etnográfico da Madeira promove ‘Laboratório de Lã’, integrado no projeto ‘Onde Vive a Lã’.

- No segundo dia da IX Mostra da Poncha e do Mel da Serra de Água, a abertura dos stands é às 16h00, para uma tarde recheada de atividades e muita animação musical.

- Arranca às 16h30, na Igreja do Carmo, o ciclo de conferências com o tema ‘Viver em esperança com os santos do Carmelo’.

- Das 17h30 às 22h30, o evento ‘Sé Site Specific’, no Sé Boutique Hotel.

- Às 18h00, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Quinteto de Sopros ‘Atlântida’.

- Pelas 21h00, no Fórum Machico, o espetáculo de comédia ‘Socorro, casei-me’, com JP Ramos e Sandra Ramos.