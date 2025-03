Um estudo de caracterização da pobreza na Região é apresentado esta segunda-feira, no auditório do Colégio dos Jesuítas, pela EAPN/Portugal e pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

É o resultado de “21 meses de trabalho intenso”, segundo o vice-presidente da EAPN Portugal, Agostinho Jardim Moreira, “para que este ambicioso estudo pudesse aplicar os instrumentos de investigação previstos e devolver à sociedade e aos parceiros da RAM um melhor conhecimento sobre a pobreza neste território”.

“Ao longo destes meses elaborámos um diagnóstico inicial com dados estatísticos e qualitativos, com a participação e elementos do Fórum de Discussão; traçámos um mapa das vulnerabilidades; inquirimos 400 pessoas beneficiárias de diferentes apoios sociais; aprofundámos esse conhecimento através de 66 entrevistas qualitativas; e analisámos estratégias, planos e medidas políticas que concorrem para o combate à pobreza”, explica o vice-presidente.

Agostinho Jardim Moreira destaca que o financiamento da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Segurança Social da RAM, “foi um importante investimento que deve ser utilizado para reforçar o combate à pobreza neste território”.