Bom dia e boa semana!

- Às 9h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, decorre a apresentação do Estudo de Caraterização da Pobreza na Região Autónoma da Madeira.

- No Colégio dos Jesuítas, das 9h00 às 18h00, realiza-se o workshop dedicado à “Introdução à Segurança de Redes e Proteção de Dispositivos”.

- Arranca às 10h00, no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, o I Colóquio Literatura Madeirense.

- Pelas 10h00, no Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal, tem lugar uma ação ambiental promovida pelos Portos da Madeira (APRAM, SA) e que conta com a presença de um grupo de convidados e tripulantes do navio AIDAcosma.

- Às 15h00, a Câmara Municipal do Funchal assina oito protocolos, no âmbito do associativismo educativo.

- Se circular pela baixa da cidade do Funchal, na Avenida Arriaga, apercebe-se que os livros estão na rua, é a 51.ª Edição da Feira do Livro. Há uma grande oferta de atividades, como lançamentos de livros e espetáculos. Esta tarde, às 17h00, no Palco Principal, a apresentação do livro “O Mel Sem Abelhas” vencedor do Prémio Literário Edmundo Bettencourt, de Judite Canha Fernandes, Sofia Ferreira Andrade e moderação de Fernando Alvim.

Ainda no palco principal, às 18h00, o lançamento do livro “Cartas d’uma Vagabunda” com Luísa Paolinelli, Cristina Trindade, Francisco Lobo Faria e moderação de José Eduardo Franco.

Às 20h00, sobe ao palco a artista madeirense Mela, para cantar “Água” e “Não é Amor”.

- O livro “Sopros e Respiros de Crescer e Ascender” do padre Aires Gameir (O.H) é apresentado, às 19h00, na Reitoria da Universidade da Madeira, Rua dos Ferreiros. Os Professores José Eduardo Franco e Luisa Paolinelli têm a seu cargo desvendar a obra poética que reúne versos e poemas que refletem as vivências espirituais e ações de evangelização do autor ao longo dos anos.