O JM destaca em manchete a derrota do Nacional ontem, nos Açores, frente ao Santa Clara (1-0).

Os ‘alvi-negros’ alegam que as condições meteorológicas adversas dificultaram o jogo levando a equipa a perder os desejados três pontos.

Também na I Liga, destaque para a vitória do FC Porto na Amoreira, por 2-1, depois de ter começado a perder na disputa com o Estorial.

Em boccia, o jovem Francisco Gouveia encerrou a participação no mundial jovem no Brasil com novo título, desta feita, por equipas. Chamada com fotografia para mais esta conquista do madeirense.

Sobre a Assembleia Geral do Marítimo que não se realizou, Tranquada Gomes esclarece que os subscritores estava informados de que era preciso 2/3 de participantes. Saiba mais sobre este assunto, na página 28.

’Roberto Rebelo nomeado vice-presidente’ da direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol é outro tema em foco nesta edição.

