O PTP/Madeira reagiu hoje à nova composição do executivo regional dizendo que “o único mérito dos novos membros do Governo é não serem arguidos”.

Em comunicado, o partido considera que “as escolhas de Miguel Albuquerque para as secretarias do Governo Regional, residiram na sua auto sobrevivência” e que “o Presidente do Governo optou por escolher figuras de segunda linha que não lhe fizessem sombra”.

“São pessoas sem grande experiência política e democrática e sem competências demonstradas nas respectivas áreas. O único mérito que se lhes reconhece é que não são arguidos”, afirma Raquel Coelho, que foi a cabeça de lista da coligação ‘Força Madeira’ (PTP/RIR/MPT).

A dirigente trabalhista conclui o comunicado dizendo que falta “peso político” aos novos membros do Governo e que não lhes reconhece “intervenção cívica”.