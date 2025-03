Céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, que poderão ser localmente intensos, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, no arquipélago da Madeira.

O vento será fraco a moderado (até 35 km/h) de sudoeste, rodando parao quadrante oeste a partir do final da tarde.

Precisão semelhante para a região do Funchal, mas com vento mais fraco (inferior a 20 km/h) de sudoeste.

Temperatura máxima, na Madeira, será de 21ºC, e, no Porto Santo, 20ªC, enquanto a mínima rondará os 14ºC, nas duas ilhas.

Quanto ao mar, na costa Norte, ondas de norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste, e, na costa Sul, ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água: 18/19ºC