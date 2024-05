O Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM) recebeu, durante a madrugada de 11 de maio, mais um doente proveniente dos Açores.

“O doente em situação neurocrítica e com doença renal crónica, ficará internado no HNM”, esclarece o SESARAM num comunicado enderaçado às redações.

O Serviço Regional informa, ainda, que os 55 doentes com doença renal crónica acolhidos, no HNM e no Regimento de Guarnição nº 3, transferidos dos Açores para a Madeira no passado dia 6 de maio, continuam a receber os respetivos tratamentos, bem como toda a medicação necessária, que está a ser assegurada pelo SESARAM, EPERAM.

“Ambas as equipas de saúde das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores estão em constante articulação, em prol de uma melhor prestação de cuidados”, remata a nota.