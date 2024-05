Habitação: Albuquerque anuncia 30 novos fogos para o Porto Santo no próximo mandato

Miguel Albuquerque assumiu, hoje, o compromisso de construir 30 novos fogos, a custos controlados, no Porto Santo.

Paralelamente aos 30 fogos habitacionais já em construção na ilha dourada, o candidato à presidência do Governo Regional assegurou que irá construir as novas habitações, num investimento ao qual se justam mais 24 fogos assumidos pela autarquia local.

“Todas estas promessas serão cumpridas caso o PSD/Madeira seja eleito e forme Governo, como é óbvio, mas, neste momento, aquilo que estou a dizer é que nós já estamos num caminho de concretização daquela que é uma necessidade premente da Região, que é a construção de Habitação em todos os concelhos, uma aposta a reforçar no próximo mandato”, disse, reiterando que, até ao final deste ano, irá construir 613 novas casas, mais 200 até 2026 e 695, caso seja eleito, nos próximos quatro anos, a custos controlados e, nesta medida, a um preço 35% inferior ao valor praticado no mercado.

Miguel Albuquerque frisou que a aposta na habitação não passa, apenas, pelo recurso aos Fundos Europeus. “Os custos controlados não serão, por exemplo, com Fundos Europeus, há um conjunto de modalidades que nós temos de apoio à habitação, como seja o apoio ao sinal, os apoios para baixar as taxas de juro, os apoios às cooperativas e a redução do IVA na construção, que fazem com que a habitação de qualidade que é construída e colocada no mercado vá ter um custo 35% inferior ao preço normal”, sublinhou.