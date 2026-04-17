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Força Aérea resgatou passageiro de navio ao largo do Porto Santo

    Força Aérea resgatou passageiro de navio ao largo do Porto Santo
    Esquadra 751 - “Pumas”, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3 FAP
Redação

Ocorrências
Data de publicação
17 Abril 2026
18:03

Uma mulher de 85 anos, a necessitar de assistência médica urgente, foi resgatada pela Força Aérea durante a madrugada de ontem, dia 16 de abril, nas proximidades da ilha do Porto Santo.

O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), que ativou uma tripulação da Esquadra 751 - “Pumas”, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, na ilha Dourada, para o resgate.

Quando o helicóptero chegou à zona operações, o Recuperador-Salvador desceu até ao navio resgatando a paciente em segurança. Já a bordo do helicóptero, recebeu os primeiros cuidados de saúde pelas mãos do Enfermeiro Aeronáutico, sendo posteriormente transportada para uma unidade hospital na Madeira.

Com mais de quinze resgates em embarcações, efetuados no ano de 2026, a Força Aérea continua a reforçar o compromisso com as necessidades das populações.

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Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

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