Força Aérea resgatou passageiro de navio ao largo do Porto Santo

Uma mulher de 85 anos, a necessitar de assistência médica urgente, foi resgatada pela Força Aérea durante a madrugada de ontem, dia 16 de abril, nas proximidades da ilha do Porto Santo.

O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), que ativou uma tripulação da Esquadra 751 - “Pumas”, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, na ilha Dourada, para o resgate.