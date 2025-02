Realiza-se esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o funeral de Henrique Felisberto, o homem cujo corpo foi encontrado no passado dia 30 de janeiro perto da sua residência na Fajã Grande, Faial, após ter desaparecido a 3 de janeiro.

A cerimónia fúnebre inicia-se às 10h30, com a saída da casa mortuária da agência funerária em Santa Cruz, em direção ao Faial. A missa de corpo presente será celebrada às 11h30 na Igreja Paroquial do Faial, seguindo-se a inumação no cemitério local.

O velório terá lugar a partir das 9h00 na referida casa mortuária.