Uma viagem a Lisboa, com entradas no MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) e na Gulbenkian; um Iphone e um computador foram os prémios atribuídos aos vencedores do Concurso Passaporte da Fundação Cecília Zino, respetivamente, ao primeiro, segundo e terceiros classificados.

Imprimir nos mais novos o gosto por visitarem museus e outros espaços culturais da Região é o objetivo desta iniciativa que teve este ano a terceira edição. Afonso Gama (17 anos), Lianor Santos (10 anos) e Tiago Gonçalves (19 anos) foram os vencedores, ou seja, foram eles os concorrentes que mais carimbos juntaram nos passaportes previamente entregues pela Fundação.

Já com os prémios na mão, agradeceram a oportunidade, mostraram-se dispostos a dar continuidade à fruição dos espaços culturais e foram ainda desafiados pelos responsáveis da Fundaçao a incentivarem os colegas a fazerem o mesmo que eles.

Segundo Adolfo Brazão, presidente do Conselho de Administração, “este projeto vem estimular uma faceta que as crianças muitas vezes não trazem de casa, do lar e, muitas vezes, nem da própria escola”.

“Preocupa-nos, de forma profunda, o ensinamento e estímulo às crianças, na forma de orlhar para as coisas belas e criativas, com elas se sensibilizando e aprendendo. A arte como forma profunda de cultura que é, tem sido utilizada para essa sensibilização, para esse ensinamento da descoberta, para que se abram mentes e se descubra o sentido das coisas, do Mundo”, disse.

A entrega dos prémios aconteceu na sala multiusos da Fundação, à Rua do Bettencourt, precisamente um local onde está a decorrer, até 15 de agosto, uma exposição, da autoria da artista plástica Carolina Rodrigues, que marcou presença na sessão.

A exposição intitulada ‘Querido Diário, mal posso esperar por crescer!’ resulta de um outro concurso, lançado a 30 artistas, visando a apresentação de um trabalho alusivo à juventude e adolescência. Ganharam quatro artistas, explicou ao JM, Susana Freitas, diretora do Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação, que durante dois meses têm a sala à disposição para apresentarem as respetivas criações.