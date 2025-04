A Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com o Clube Naval de São Vicente, assinalou, hoje, o Dia Mundial da Atividade Física com uma caminhada na Boaventura.

O percurso teve início no Lombo do Urzal, seguindo por parte da Levada dos Tornos e terminando nos Lamaceiros, de acordo com nota enviada pela autarquia. 45 pessoas juntaram-se à caminhada, após a qual usufruíram de um almoço/convívio.

A autarquia recorda que a efeméride celebrada este domingo “visa sensibilizar a população para a importância da prática regular de exercício físico para a saúde e o bem-estar”, com vista ao combate ao sedentarismo, um dos principais fatores de risco para várias doenças crónicas.

“Seja através da prática regular de uma modalidade desportiva, caminhadas diárias ou simplesmente optando por estilos de vida mais dinâmicos, a atividade física deve fazer parte da rotina de todos”, vinca a Câmara de São Vicente.