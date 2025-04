Cerca de trinta pessoas morreram na sequência das chuvas torrenciais que atingiram a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades.

“Um grande número de feridos foi retirado e, neste momento, há cerca de trinta mortos”, disse à agência France-Presse (AFP) Patricien Gongo Abakazi, responsável pela pasta de Saúde Pública em Kinshasa.

As vítimas ou se afogaram ou morreram quando as paredes das suas casas desabaram, acrescentou.

As chuvas que caíram na noite de sexta-feira em Kinhsasa e na província vizinha de Kongo-Central causaram “enormes danos materiais e humanos”, segundo um comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro no sábado à noite.

Após as chuvas, as águas subiram progressivamente na manhã de sábado, devastando vários bairros periféricos e desfavorecidos da megalópole de 17 milhões de habitantes, caracterizada por uma urbanização anárquica.

“Por volta das 14 horas [de sábado], apercebemo-nos de repente que a água estava a subir no terreno, e não parava de subir. Por precaução, levámos as crianças para fugir, pois era difícil passar nalguns sítios”, contou Orline, uma residente da comuna de Masina, à AFP.

As cheias danificaram ainda a estrada principal que conduz ao aeroporto, mas que já foi reaberta ao tráfego ligeiro, prevendo-se que nas próximas horas seja aberta a todo o tráfego, segundo referiu anteriormente o governador de Kinshasa, Daniel Bumba.

No bairro de Debonhomme, a leste de Kinshasa, dezenas de carros foram engolidos pelas águas. Alguns habitantes percorriam as ruas em canoas escavadas, enquanto outros nadavam, segundo observaram os jornalistas da AFP.

Alguns habitantes ficaram também presos nos andares superiores das suas casas ou edifícios, onde o rés do chão ficou inundado.

“A água atingiu uma altura de 1,50 metros e a única coisa que fizemos foi salvar as nossas vidas, pois estava tudo preso em casa”, lamentou Christophe Bola, funcionário público e residente no bairro de Ndanu, na comuna de Limete.

As inundações causaram também enormes engarrafamentos numa cidade onde as ruas já estão cronicamente congestionadas.

Em Kinshasa, as chuvas e as inundações fazem regularmente vítimas.

Em novembro de 2019, cerca de quarenta pessoas morreram na capital, vítimas de chuvas torrenciais que causaram inundações e deslizamentos de terra.