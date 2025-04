Foi inaugurada, oficialmente, ontem, em Bucareste, Roménia, mais uma Academia do Bacalhau, em conformidade com a decisão tomada no 51º Congresso Mundial das Academias realizado na Cidade do Cabo, África do Sul, sob os auspícios da Academia do Bacalhau Mãe.

A inauguração foi solenizada pelo compadre-presidente da Academia do Bacalhau Mãe, Rogério Nascimento, que se deslocou propositadamente a Bucareste para o efeito tendo feito a entrega do badalo ao compadre presidente da novel Academia, Miguel Borges.