De 25 a 27 de setembro, Funchal vai receber o 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana (ENLU) - este ano com o tema ‘Limpeza Urbana + Sustentável’ -, organizado pela Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU).

Este município irá receber este evento que espera contar com participantes de todo o país e 40 oradores de referência, nacionais e internacionais.

Durante estes três dias, o Centro de Congressos Vidamar Resort Hotel Madeira, no Funchal, será um ponto de ‘networking’ dos agentes da limpeza urbana em Portugal e um espaço para o debate sobre os principais temas da atualidade e novidades do setor.

“Uma das preocupações é garantir que a limpeza urbana é uma atividade sustentável e, por isso, nesta edição do ENLU, será analisado o que está a ser feito para assegurar essa sustentabilidade nos seus três pilares – ambiental, económico e social. Encontrar um equilíbrio entre estas três dimensões é um enorme desafio para toda a cadeia de valor do setor, incluindo o fornecedor que desenvolve soluções, o regulador que define as regras da atividade, o decisor político que alinha a estratégia, o técnico municipal que presta o serviço e o cidadão que usufrui de uma cidade com mais qualidade de vida”, lê-se em comunicado de imprensa.

Este evento, considerado obrigatório na agenda nacional, terá dois dias de conferências, complementados com uma masterclass, nos quais se vão debater temas sobre limpeza urbana, gestão de resíduos, sustentabilidade, inovação, economia circular, desperdício zero, valorização de recursos, entre outros. Esta edição contará ainda com uma visita técnica para conhecer o trabalho desenvolvido pelo município do Funchal, que desenvolveu um Programa Municipal de Limpeza Urbana e investiu, no último ano, 1,3 milhões de euros no reforço de meios para esta atividade.

Luís Almeida Capão, presidente da Direção da Associação Limpeza Urbana, sublinha a importância deste evento: “o 6.º ENLU será uma oportunidade única para reunir os principais agentes do setor e debater os desafios e oportunidades para tornar as nossas cidades mais inteligentes e sustentáveis. Estamos entusiasmados em sediar este evento no Funchal, um município que se destaca pelas suas boas práticas ambientais e liderança em sustentabilidade. Esperamos que este encontro promova trocas significativas de conhecimento e fortaleça ainda mais os laços colaborativos entre os participantes.”