A Câmara Municipal do Funchal através da sua Divisão de Desporto, comemora o Dia Mundial da Atividade Física no dia 6 de abril, entre as 10h00 e as 13h00, no Parque Urbano da Nazaré.

A iniciativa promove uma variedade de atividades recreativas e desportivas, tendo como objetivo incentivar a prática de exercício físico, destacando o seu caráter lúdico e incentivando a estilos de vida saudáveis que contribuem para uma melhor qualidade de vida.

Do leque de atividades previstas, destacam-se: petanca, ciclismo, xadrez, badminton, esgrima, jogos tradicionais, orientação, teqball e escalada. Para além destas atividades, teremos à disposição: rastreios (testes de glicémia, colesterol e tensão arterial), pinturas faciais e um atelier escotista com diversas ações.

A data ressalta a importância do desporto e da atividade física na sociedade atual, estimulando a reflexão sobre os benefícios do exercício regular para a saúde e o bem-estar, além de combater o sedentarismo.

A organização e coordenação das atividades estão a cargo da Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Desporto, em colaboração com as entidades convidadas para este evento, que serão responsáveis pela dinamização e orientação das ações. As entidades presentes são as seguintes:

Associação de Petanca da Madeira – Petanca

Associação de Ciclismo da Madeira – Ciclismo

Associação de Xadrez da RAM – Xadrez

Associação de Badminton da RAM – Badminton

Associação de Esgrima da RAM – Esgrima

Associação da Madeira de Desporto Para Todos – Jogos Tradicionais

Associação de Orientação da RAM – Orientação

Teqball Madeira – Teqball

Exército – Parede de Escalada

Escoteiros – Atelier Escotista

Farmácia Nacional – Rastreios