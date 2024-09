Francisco Gomes deputado do Chega na Assembleia da República, visitou a Associação ‘Casa do Voluntário’.

Fundada em 2002, na sequência do trabalho desenvolvido para as comemorações do Ano Internacional do Voluntariado, a associação é, desde fevereiro de 2004, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), dotada de personalidade jurídica e sem fins lucrativos. Presentemente, presta apoio a 219 famílias e a 494 utentes através de vários programas, incluindo ajuda alimentar.

Durante a visita, o deputado do Chega familiarizou-se com a missão da Casa do Voluntário, que passa por promover o voluntariado, formando e encaminhando voluntários nas áreas da ação social, educação, ambiente e saúde.

A instituição também promove atividades de carácter cívico e social, assim como apoio social a crianças, jovens, adultos, idosos e população em geral, em toda a Região Autónoma da Madeira.

“O voluntário é a expressão concreta do amor gratuito e a Casa do Voluntário, desde a sua formação – e muito graças à liderança corajosa e dinâmica que tem tido – tem assumido um papel exemplar no apoio a pessoas que são, muitas vezes, relegadas para as franjas da sociedade. Nestas, encontramos muita classe média trabalhadora, que vive em situação de pobreza escondida”, declarou.

Além da intervenção social, a Casa do Voluntário também desempenha um papel importante na organização e gestão de projetos, entre os quais NADA (Não ao Desperdício Alimentar), AJA (Academia Jovem Ativo), PROAGES (Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social), ESCOLHAS e o Cartão de Voluntário. Assim, a associação chama a si um número de valências, tais como promover parcerias e intercâmbios entre as diferentes associações de voluntários, criar uma bolsa de voluntários, gerindo a oferta e a procura de voluntários, promover o exercício da cidadania através do serviço voluntário e ministrar formação profissional nas áreas de atuação da associação, enquanto entidade formadora certificada.

“As diversas valências que a Casa do Voluntariado tem chamado a si, com grande sucesso, e o rigor que adota na gestão, incluindo financeira, fazem da associação um exemplo para toda a sociedade. Aliás, não é exagero, nem favor, dizer que a Casa do Voluntariado demonstra que o mundo pode ser um lugar melhor, se cada um fizer a sua parte e olhar além de si”, disse.

A concluir, o deputado do CHEGA na Assembleia da República deixou um apelo para que mais madeirenses continuem a abraçar a causa do voluntariado, não só pelo bem que o mesmo traz a quem é ajudado, mas porque também porque o mesmo aprofunda o humanismo de quem dá o seu tempo e atenção aos outros.

“A grande força de mudança na sociedade não são os políticos, mas sim a ação sincera de pessoas que, no anonimato e com gestos simples, enchem a humanidade de carinho e esperança. É essa a verdadeira força de mudança!”, disse.