O deputado madeirense do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, vai acompanhar uma comitiva de bombeiros e demais agentes da Proteção Civil numa visita ao Parlamento Europeu.

“A iniciativa, organizada para discutir o tema da Proteção Civil e o papel da União Europeia na melhoria das condições de resposta a acidentes e catástrofes, pretende destacar a importância da colaboração entre os estados-membros e as instituições europeias.

A comitiva do Chega inclui ainda os deputados Nuno Gabriel, Bernardo Pessanha, Sandra Ribeiro e Madalena Cordeiro, que se juntam ao grupo de agentes da Proteção Civil numa agenda que aborda temas como a valorização profissional dos bombeiros e o desenvolvimento de estratégias para enfrentar desastres humanos e naturais”, informa comunicado do gabinete de comunicação do partido à redação.

Para Francisco Gomes, “os trágicos incêndios de agosto na Região Autónoma da Madeira são um exemplo claro do que acontece quando as prioridades não estão focadas na proteção da população. Temos de garantir que a proteção civil está ao serviço das pessoas e não de agendas políticas.”

O deputado destacou ainda o papel central dos bombeiros, considerando-os os pilares da proteção civil em Portugal. “Os bombeiros arriscam as suas vidas todos os dias para proteger as nossas comunidades. É fundamental que sejam valorizados e que os seus direitos profissionais sejam respeitados. O Chega está comprometido em defender os interesses destes profissionais, quer no Parlamento português, quer nas instâncias europeias, garantindo que as condições de trabalho e os recursos necessários sejam adequados às exigências que enfrentam.”