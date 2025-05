O deputado do Chega à Assembleia da República defendeu, hoje, que Portugal atravessa uma crise habitacional sem precedentes, que afeta todo o país, incluindo, como é óbvio, a Madeira.

Em declarações à margem de uma visita ao bairro do Hospital, Francisco Gomes adiantou que este cenário resulta de vários fatores, entre os quais, “o desinvestimento prologando do Estado na habitação pública, a especulação imobiliária e uma política de imigração desregulada” que, no seu entender, “aumentou a pressão sobre o mercado imobiliário e reduziu a oferta disponível”.

Para Francisco Gomes, o caminho para saída desta crise não passa por mais burocracia sobre os privados, nem por ataques à propriedade privada.

“O CHEGA propõe soluções reais, entra as quais utilizar o património público devoluto em prol da população, eliminar o IMI e o IMT na compra da primeira habitação, isentar de IVA a construção da primeira casa, acelerar o licenciamento urbanístico e incentivar a construção privada com benefícios fiscais e cedência de terrenos públicos.”, disse.