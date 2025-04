O 05 de abril de 2025 marca um momento histórico para o Forum Madeira, que celebra duas décadas de presença e transformação no Funchal. Ao longo de 20 anos, o centro comercial tem sido um verdadeiro catalisador de experiências únicas, combinando lazer, cultura e comércio com uma visão focada na inovação.

A celebração deste marco será um tributo à jornada do Forum Madeira e à sua contribuição para a comunidade, com atividades que prometem envolver todos os públicos. A programação começa logo pela manhã com uma série de atividades infantis, que irão animar os mais pequenos com pinturas faciais, tatuagens de glitter e modelagem de balões, das 11h00 às 13h00. A partir das 15h00, a animação continua com música ambiente ao vivo, com a presença do DJ Vitor Freitas, criando a atmosfera perfeita para um dia de celebração. O ponto alto da festa será a sessão oficial de comemoração dos 20 anos, que terá início às 16h00, seguida do espetáculo de circo “Felicitá”, uma produção do Paradise Circus.

Em declarações sobre este marco, Rita Paixão, diretora do Forum Madeira, sublinhou a importância deste evento: “São 20 anos de desafios, inovações e muitas histórias que nos trouxeram até aqui. Hoje, celebramos não apenas um marco temporal, mas a nossa constante adaptação e a paixão que nos une a cada visitante.”

Desde a sua inauguração, o Forum Madeira tem se destacado não apenas como um centro comercial, mas como um espaço que transcende as compras, oferecendo um ambiente acolhedor e diversificado.