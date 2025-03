Com a entrada de Emanuel Câmara da n.º 1 da lista do PS República, apenas Sofia Canha, que será segunda, se mantém na lista dos seis indicados pelos socialistas, relativamente ao ato eleitoral e 2024. Ou seja, do rol saem o próprio Paulo Cafofo, que nessa legislatura não chegou a assumir a função, mas também Miguel Iglesias, que no ano passado foi segundo, e ainda, sucessivamente, Madalena Nunes, Carlos Coelho e Ana Celina Vale.

Ao JM, Miguel Iglésias releva que não integra a lista em resultado de “uma decisão pessoal de não querer continuar”, sendo que “considero que se aprovou a melhor lista de candidatos, e na pessoa do Emanuel Câmara tenho a confiança no melhor resultado para o PS Madeira.”

Iglésias releva que “foi com muita honra que desempenhei o cargo de deputado na Assembleia da República nas últimas duas legislaturas”, sendo que “no imediato, vou apoiar ao máximo o meu partido e os seus candidatos. Como diria Mário Soares só é derrotado quem desiste de lutar”.

Recorde-se que a lista socialista, aprovada esta manhã em sede de Comissão Política integra, sucessivamente, Emanuel Câmara, Sofia Canha, Gonçalo Jardim, Patrícia Agrela, Nilson Jardim e Catarina Nuna, com essa certeza de que Câmara, a ser eleito, só assumirá o cargo no final do seu mandato na autarquia do Porto Moniz, em outubro.