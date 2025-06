O auditório da Escola da APEL acolheu, na noite de segunda-feira, o Festival ‘Celebração da Vida e do Saber’, momento que marcou o encerramento do ano letivo 2024/2025 da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria.

O evento contou com um programa diversificado, conduzido pela apresentadora Maria da Luz Silva, e começou com a atuação das ‘Mulheres da Nossa Terra’, grupo da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, que trouxe ao palco as raízes culturais e o espírito comunitário.

Foi apresentado o vídeo ‘Três anos com a Universidade Sénior’, produção que recorda, com imagens marcantes, a caminhada coletiva feita desde 2022, repleta de aprendizagens, afetos, superações e muitas histórias partilhadas.

Outro dos momentos mais aplaudidos foi a encenação da peça “Um café diferente”, pelo Grupo de Teatro da Universidade Sénior, que, com humor e criatividade, abordou o tema do idadismo e arrancou sorrisos e reflexões de todos os presentes, lê-se na nota de imprensa enviada às redações.

“A música e a dança também estiveram em destaque, com a interpretação do bailinho da Madeira, a exibição de duas coreografias pelo grupo de dança e a apresentação de um vídeo pedagógico e humorístico sobre ambiente e sustentabilidade”.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, encerrou com palavras de gratidão, antes de se proceder à entrega de diplomas e lembranças aos alunos, formadores e equipa coordenadora, num gesto carregado de simbolismo.

O Festival, que contou com cerca de 60 pessoas, entre alunos, formadores, familiares e convidados, culminou com a tradicional foto de grupo, os parabéns à Universidade Sénior pelos seus três anos de existência e o corte do bolo comemorativo.