A Câmara Municipal do Funchal, em comunicado às redações, “atendendo à gravidade e falsidade das declarações dos vereadores da Coligação “Confiança”, no final da reunião de Câmara desta quinta-feira”, solicitam que a Confiança clarifique “as insinuações que foram lançadas”.

“Exigimos saber, a que amigos se referem? Que situações em concreto? Onde? Como? Quais? Como todos sabemos, a base social de pessoas com dificuldade de acesso à habitação é muito mais ampla do que há 4 anos. A diferença deste executivo para com a oposição é de opção política. Connosco, quem trabalha, quem luta por um rendimento digno, mas que não consegue ter acesso a uma habitação, terá aqui uma oportunidade, de forma legal, séria, justa e transparente. Com a Confiança, ficam a saber que nunca terão acesso a uma habitação digna. Nesse aspeto estamos esclarecidos”, é asseverado.