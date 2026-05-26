Escola de Enfermagem São José de Cluny inaugura sala multifuncional

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, na freguesia do Monte, vai inaugurar amanhã, pelas 16h00, a Sala Multifuncional-Pedagogia XXI.
O projeto acontece ao abrigo do Pedagogia XXI, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
O consórcio Pedagogia XXI, do qual a Escola faz parte, compreende 25 instituições de ensino superior e constitui-se como um “Centro de Excelência de Inovação Pedagógica, através da mobilização da comunidade académica que integra as diferentes instituições do consórcio”.
Este Centro de Excelência de natureza transdisciplinar, segundo a Escola de Enfermagem, “apresenta como visão a promoção da excelência e da qualidade das aprendizagens, numa permanente dialética com a inovação, moldando um futuro da Educação Superior”.
A inauguração vai contar com a presença da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, da presidente do Conselho de Direção da Escola de Enfermagem, Cristina Pestana, da coordenadora do Centro de Excelência e Inovação Pedagógica, Joana Cruz, e da coordenadora executiva Cluny do Centro de Excelência de Inovação Pedagógica, Tânia Lourenço.
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