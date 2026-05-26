MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Escola de Enfermagem São José de Cluny inaugura sala multifuncional

    Escola de Enfermagem São José de Cluny inaugura sala multifuncional
    Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny faz parte do consórcio Pedagogia XXI. JM
Redação

Região
Data de publicação
26 Maio 2026
17:35

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, na freguesia do Monte, vai inaugurar amanhã, pelas 16h00, a Sala Multifuncional-Pedagogia XXI.

O projeto acontece ao abrigo do Pedagogia XXI, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O consórcio Pedagogia XXI, do qual a Escola faz parte, compreende 25 instituições de ensino superior e constitui-se como um “Centro de Excelência de Inovação Pedagógica, através da mobilização da comunidade académica que integra as diferentes instituições do consórcio”.

Este Centro de Excelência de natureza transdisciplinar, segundo a Escola de Enfermagem, “apresenta como visão a promoção da excelência e da qualidade das aprendizagens, numa permanente dialética com a inovação, moldando um futuro da Educação Superior”.

A inauguração vai contar com a presença da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, da presidente do Conselho de Direção da Escola de Enfermagem, Cristina Pestana, da coordenadora do Centro de Excelência e Inovação Pedagógica, Joana Cruz, e da coordenadora executiva Cluny do Centro de Excelência de Inovação Pedagógica, Tânia Lourenço.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Acha que Portugal não devia participar na Eurovisão, em protesto pela presença de Israel?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas