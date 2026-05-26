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Golfe: PTP acusa Governo de vender ilusões para a costa norte

    Golfe: PTP acusa Governo de vender ilusões para a costa norte
    “Um insulto à inteligência dos madeirenses”, considera Raquel Coelho sobre as declarações do secretário da Economia sobre a criação de 780 empregos e 10 milhões de euros de riqueza com o campo de golfe do Faial. JOANA SOUSA / JOANA SOUSA
Redação

Região
Data de publicação
26 Maio 2026
18:47

O Partido Trabalhista Português (PTP), pela voz de Raquel Coelho, classifica como “um insulto à inteligência dos madeirenses” as declarações do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que apontam para a criação de 780 empregos e 10 milhões de euros de riqueza com o campo de golfe do Faial.

“Querem ver que José Manuel Rodrigues descobriu a cura para a pobreza e para o desemprego com campos de golfe?”, ironiza a dirigente.

Para o PTP, o governante trocou a pasta da Economia pelas “previsões astrológicas”.

“Num estilo digno da taróloga Maya e das suas cartas de tarot, o Governo Regional tenta atirar previsões descabidas para os olhos dos cidadãos, vendendo ilusões em em vez de apresentar políticas sérias para a costa norte”, acusa Raquel Coelho, em nota de imprensa.

“O executivo continue focado na propaganda e em megaprojetos sem utilidade, em vez de investir em naquilo que importa na costa norte, agora cada vez mais ameaçada pela pressão imobiliária”, acusa Raque Coelho.

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