FC Porto ‘à caça’ de talentos na Madeira a 4 de junho

O FC Porto vai promover na Madeira, a 4 de junho, uma iniciativa de “angariação de talentos” dirigida a rapazes e raparigas até aos 12 anos (nascidos entre 2014 e 2020) com o objetivo de identificar jovens promessas do futebol em vários pontos do país.

Esta iniciativa na Madeira realizar-se-á entre as 10h00 às 12h00, no Complexo Desportivo de Gaula e para participar, é obrigatória a inscrição no site do FC Porto.

“Esta iniciativa, desenvolvida em articulação entre os departamentos de Futebol de Formação, Futebol Feminino, Scouting e Dragon Force, pretende assumir uma dimensão nacional diferenciadora, criando oportunidades para que talentos emergentes, muitas vezes fora dos circuitos habituais de observação, possam ser identificados e integrados mais tarde no ecossistema formativo do Clube”, dá conta a Dragon Force Madeira.

Os participantes que se destaquem na fase inicial do evento passarão à fase final, que terá lugar no New Balance Park, nos dias 20 e 21 de junho.

Durante esta nova etapa, os jovens terão acesso a sessões de treino especializadas e a momentos competitivos frente a equipas compostas por seleções Dragon Force

O diretor de Scouting, Paulo Araújo, sublinha a relevância e o carácter diferenciador de uma “iniciativa que permite complementar a rede de observação tradicional, chegando a jovens que estão fora dos circuitos habituais.”

“A Dragon Force tem aqui um papel fundamental, pela sua presença nacional e pelo conhecimento próximo que tem dos contextos locais. Este é um projeto pensado precisamente para identificar talento que, de outra forma, poderia não ser sinalizado”, acrescenta.

Já José Tavares, diretor de Formação, destaca o papel estruturante da Dragon Force no processo de desenvolvimento: “Temos uma noção muito clara do talento que vai emergindo nas nossas escolas espalhadas pelo País. Ao longo dos anos, muitos destes jovens têm tido a oportunidade de treinar no Olival, à medida que contactam com a nossa metodologia e exigência. Esta iniciativa de angariação reforça esse caminho, abrindo portas a quem ainda não está inserido nesses contextos”.

Por sua vez, o diretor do Futebol Feminino, José Manuel Ferreira, realça a importância da inclusão e da prospeção no feminino: “É fundamental estarmos atentos a todas as jovens que vão despontando no futebol. A Dragon Force, pelo seu alcance nacional, desempenha um papel determinante na deteção e desenvolvimento do talento feminino. Esta iniciativa visa também promover e valorizar o futebol feminino”.