Mais de 200 na Meia Maratona da Calheta Alberto Paulo

Acontece no próximo domingo, a partir das 9h00, a 6.ª edição da Meia Maratona da Calheta Alberto Paulo, prova de atletismo batizada com o nome de um antigo atleta olímpico madeirense, atualmente radicado no Brasil.

A partida acontece na Ponta do Pargo (Cabo), ao passo que a meta estará instalada nos Prazeres (campo de futebol), após pouco mais de 21km.

No mesmo dia, a partir das 9h20, acontece a Mini Maratona, de 10km, com partida na Fajã da Ovelha (Lombada dos Marinheiros) e chegada nos Prazeres (campo de futebol).

As incrições encerram na sexta-feira, sendo que para já estão inscritos 216 atletas.

Na apresentação que decorreu esta tarde nos Paços do Concelho da Calheta, o presidente da Associação de Atletismo da RAM, manifestou que, apesar da alteração de trajeto face a edições anteriores, a prova vai ao encontro ao gosto de grande parte do pelotão e que o evento vai fazer com que grande parte dos participantes possam conhecer esta zona da Região.

Egídio Olim aproveitou ainda a ocasião para relembrar as façanhas de Alberto Paulo, bem como agradecer o apoio do Estrela da Calheta e das entidades locais e regionais.

Por sua vez, David Gomes, diretor regional de desporto, classificou a Calheta como “terra de campeões” e destacou a “visão estratégica” do município por apostar no desporto.

Já a anftriã Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta, mostrou satisfação pela duplicação do número de inscritos, bem como manifestou o desejo de ter a presença de Alberto Paulo em uma das próximas edições da Meia Maratona.

De resto, dizer que a Associação de Atletismo da RAM foi convidada a organizar, no próximo dia 7 de julho, na marginal da Calheta, uma prova para assinalar os 45 anos da AFAVIAS. Dois dias antes, no mesmo local, está também prevista a realização de uma “manhã desportiva”.