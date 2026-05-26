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Mais de 200 na Meia Maratona da Calheta Alberto Paulo

    Mais de 200 na Meia Maratona da Calheta Alberto Paulo
    Apresentação decorreu hoje nos Paços do Concelho da Calheta. DR
Hélder Teixeira

Jornalista

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Data de publicação
26 Maio 2026
19:21

Acontece no próximo domingo, a partir das 9h00, a 6.ª edição da Meia Maratona da Calheta Alberto Paulo, prova de atletismo batizada com o nome de um antigo atleta olímpico madeirense, atualmente radicado no Brasil.

A partida acontece na Ponta do Pargo (Cabo), ao passo que a meta estará instalada nos Prazeres (campo de futebol), após pouco mais de 21km.

No mesmo dia, a partir das 9h20, acontece a Mini Maratona, de 10km, com partida na Fajã da Ovelha (Lombada dos Marinheiros) e chegada nos Prazeres (campo de futebol).

As incrições encerram na sexta-feira, sendo que para já estão inscritos 216 atletas.

Na apresentação que decorreu esta tarde nos Paços do Concelho da Calheta, o presidente da Associação de Atletismo da RAM, manifestou que, apesar da alteração de trajeto face a edições anteriores, a prova vai ao encontro ao gosto de grande parte do pelotão e que o evento vai fazer com que grande parte dos participantes possam conhecer esta zona da Região.

Egídio Olim aproveitou ainda a ocasião para relembrar as façanhas de Alberto Paulo, bem como agradecer o apoio do Estrela da Calheta e das entidades locais e regionais.

Por sua vez, David Gomes, diretor regional de desporto, classificou a Calheta como “terra de campeões” e destacou a “visão estratégica” do município por apostar no desporto.

Já a anftriã Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta, mostrou satisfação pela duplicação do número de inscritos, bem como manifestou o desejo de ter a presença de Alberto Paulo em uma das próximas edições da Meia Maratona.

De resto, dizer que a Associação de Atletismo da RAM foi convidada a organizar, no próximo dia 7 de julho, na marginal da Calheta, uma prova para assinalar os 45 anos da AFAVIAS. Dois dias antes, no mesmo local, está também prevista a realização de uma “manhã desportiva”.

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