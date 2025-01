“O Juntos pelo Povo, mantendo a sua coerência, aquilo que defende e que tem vindo a defender, é efetivamente a realização de novas eleições e, no fundo, esta decisão acaba por confirmar isso mesmo”, reação da presidente do partido, Lina Pereira, relativamente à data saída do Conselho de Estado, esta tarde, para as eleições regionais, a 23 de março.

“O 23 de março acaba por ser uma data de distância [das festividades do Carnaval], de certa forma, e que permite também à população, talvez, melhor decidir sobre aquilo que pretende para o futuro da Região, o futuro governo da Região”, referiu.

Na ótica do JPP, “o que importa, realmente, é resolver esta situação e devolver a palavra ao povo”, sumarizou.

O Conselho de Estado, reunido esta tarde no Palácio de Belém, deliberou que as eleições na Madeira serão a 23 de março de 2025.

O Presidente da República procede, assim, à dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira após parecer favorável dos conselheiros.