O cabeça-de-lista do BE às eleições regionais do próximo dia 23 de Março participou, nesta terça-feira, numa videoconversa promovida pelo Sindicato dos Professores da Madeira.

Roberto Almada apresentou as principais propostas do seu programa eleitoral para a área da educação, com especial enfoque nas questões relacionadas com a valorização das carreiras dos professores, educadores e outros profissionais da Educação.

De acordo com um comunicado alusivo a esta participação, “o candidato bloquista referiu que, do programa do Bloco de Esquerda, constam inúmeras propostas, tendo destacado as que visam garantir a progressão na carreira docente com eliminação de todas as quotas de acesso aos vários escalões, a vinculação de todos os docentes ao fim de três anos de contrato, a adoção do calendário escolar único que equipare as interrupções lectivas dos educadores e educadoras de infância às dos restantes docentes e o necessário reforço de professores e demais técnicos de educação especial nos diversos estabelecimentos de educação”.

Confrontado com o caderno reivindicativo elaborado por esta estrutura sindical, o candidato manifestou “concordância e apoio com a generalidade das propostas apresentadas pelo SPM, que deverão ser objeto de iniciativas legislativas, caso o BE recupere a sua representação no Parlamento da Madeira”.