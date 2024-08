O consórcio eGames Lab estará presente na Gamescom - a maior feira de videojogos do mundo que irá decorrer de 21 a 25 de agosto, em Colónia, na Alemanha - para apresentar os videojogos LabSim, The Kause, Keo, HoverShock e Steam & Steed e a plataforma Fourt.io, no Portugal Games, o primeiro pavilhão português a estar presente na Gamescom e que resulta de uma parceria com a APVP - Associação de Produtores de Videojogos Portugueses.

O objetivo desta participação é apresentar e fazer demostrações aos jogadores e à indústria dos videojogos produzidos pelo consórcio eGames Lab: “o feedback positivo é sempre um bom sinal do caminho trilhado, mas o negativo também é bem-vindo, porque nos obriga a manter uma atitude proativa perante os aspetos a melhorar”, afirma Miguel Campos, líder do Consórcio eGames Lab que considera que a participação na Gamescom na edição de 2024 “deverá ser um marco histórico da indústria portuguesa”.

Na Gamescom será possível ver os videojogos LabSim que apresenta um ambiente de laboratório de análises alimentar; The Kause que se desenvolve num mundo utópico opressivo em que o jogador assume o papel de um revolucionário que tem o objetivo de libertar a sua terra e torná-la num mundo democrático; KEO que apresenta um ambiente de um mundo pós-apocalíptico em que o utilizador pode construir o seu armamento e dominar o campo de batalha; HoverShock que oferece aos utilizadores a possibilidade de pilotar drones armados através de diferentes cenários e Steam & Steel um videojogo alinhado com a green agenda em que os jogadores podem construir uma cidade-navio para explorar os mares enquanto cuidam do ambiente marinho. No certame, será ainda apresentada a nova plataforma Fourt.io, que promete simplificar a interação dos utilizadores com a blockchain tornando-a mais intuitiva e segura, marcando uma nova etapa na integração de soluções Web3.

Os videojogos LabSin e The Kause, que será apresentado pela primeira vez, são desenvolvidos pela WOWSystems e a Fapptory, por sua vez, Keo, Hover Shock e Steam & Steel, também apresentado pela primeira vez, são produzidos pela Redcatpig. A plataforma Fout.io, que promete melhorar e tornar mais segura a experiência de jogo é da responsabilidade da Yacooba.

A participação do eGames Lab na Gamescom permite a apresentação dos vários produtos do consórcio e tem em vista atrair os principais intervenientes do setor para Portugal, potenciando a criação de um ecossistema sustentável e duradouro para a conceção e desenvolvimento de videojogos, visando ainda a introdução com êxito no mercado dos resultados dos esforços de investigação e desenvolvimento criativos no domínio do entretenimento interativo.

Do eGames Lab fazem parte as entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM.