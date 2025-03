O projeto CHAIN REACTION, desenvolvido pelos artistas Hugo Brazão e Elizabeth Prentis, apresenta no dia 12 de abril, no Funchal, o encontro ‘OUTER EDGE’, uma iniciativa que pretende abrir a conversa sobre dinâmicas da prática artística em contextos periféricos, explorando as suas possibilidades e desafios.

Conforme revelou a organização, o encontro propõe-se a questionar os modelos de centralidade e influência, procurando construir redes alternativas e encarar a insularidade não como isolamento, mas como um território de resistência e experimentação.

‘Assembleia de Abundância’ com Jesse James

O programa inicia-se às 11h00, com a ‘Assembleia de Abundância’, um encontro-reflexão conduzido por Jesse James, curador e programador cultural conhecido pela promoção da arte e cultura contemporâneas nos Açores. Inspirado no conceito de hope spots – locais vitais para a regeneração da vida em condições extremas –, o evento desafia os participantes a mudarem a perceção de escassez para uma de abundância cooperativa. A iniciativa convida artistas, agentes culturais e participantes locais a partilhar experiências e imaginar coletivamente novas formas de criação e colaboração, refletindo sobre como os territórios periféricos podem ser espaços de resistência e reinvenção. Jesse James é fundador da Bienal Walk&Talk e diretor do espaço cultural vaga, tendo desenvolvido plataformas que entrelaçam arte, território e comunidade. A sessão tem entrada livre, mas com capacidade limitada a 20 participantes, sendo necessária inscrição prévia, através do link: https://assembleiadeabundanciafunchal.eventbrite.com/

A segunda parte do evento decorre às 17h30, na Porta33, num formato de conversa aberta com a equipa da revista UMBIGO, o CHAIN REACTION, Jesse James e a própria associação cultural, sedeada no número 33 da Rua do Quebra Costas. O diálogo será estruturado a partir das três últimas edições da UMBIGO, que abordam os temas Práticas Celebrativas, Desaparecimento e Intimidade, e cujo conteúdo se cruza com as questões levantadas no OUTER EDGE. Também será apresentado o lado B de uma das edições, dedicada ao projeto da Porta33 na Escola do Porto Santo.

Através da leitura e discussão de excertos da revista, serão exploradas questões como práticas colaborativas e modos de partilha de conhecimento, a insularidade enquanto espaço de experimentação artística e o potencial da arte como ferramenta de transformação comunitária e projeção de futuros alternativos. A sessão tem entrada livre, limitada à capacidade do espaço.

O CHAIN REACTION, responsável pelo evento, é um projeto que promove redes de colaboração entre artistas, incentivando intercâmbios e diálogos transdisciplinares, procurando consolidar ecossistemas artísticos sustentáveis fora dos eixos de poder tradicionais. A Porta33, coorganizadora da iniciativa, é uma associação cultural privada fundada em 1989 no Funchal, dedicada à arte contemporânea e à promoção do trabalho de artistas em diálogo com o território madeirense. Já a revista UMBIGO, plataforma independente sediada em Lisboa, é um espaço de criação e reflexão sobre arte contemporânea, contando com uma publicação impressa e uma presença digital que incentiva a valorização da produção artística.

O ‘OUTER EDGE’ propõe, assim, um momento de reflexão sobre o papel da arte em geografias marginalizadas, destacando o potencial das redes colaborativas e dos processos artísticos desenvolvidos a partir da periferia, sendo apoiado pela República Portuguesa – Cultura, através da Direção-Geral das Artes, pelo Grupo Pestana e Vinhos Barbeito.