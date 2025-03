O AIDAcosma faz hoje a última escala desta temporada de cruzeiros na Madeira, numa viagem que traz à região 5 819 passageiros e 1 427 tripulantes.

Nesta época alta, o navio posicionado nesta área geográfica, esteve a realizar cruzeiros entre a Madeira e Canárias. Fez 20 escalas no Porto do Funchal, de novembro a março.

Nesta última escala da época 2024-2025, no âmbito do cruzeiro de 07 noites que o navio iniciou em Tenerife, no passado dia 26, foi já realizada uma atividade ambiental esta manhã.

O AIDAcosma vai agora posicionar-se no Mediterrâneo e regressa às presenças semanais nas ilhas atlânticas, em novembro. A primeira escala na Madeira na nova temporada terá lugar a 10 de novembro.