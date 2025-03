A TAP vai retomar no corrente verão IATA a ligação entre Faro e Funchal. A operação inicia-se a 2 de junho próximo e vai decorrer até 11 de setembro, com duas frequências semanais.

Às segundas-feiras o voo entre Funchal e Faro tem partida marcada para as 20h50 e o voo entre Faro e Funchal às 23h15. Às quintas-feiras, o voo parte do Funchal às 6h10 e de Faro às 8h35. A operação ocorrerá em aeronaves E190 de 106 lugares, com capacidade de lugares em classe económica e executiva, variável em função da procura. Está previsto um total de 30 frequências, correspondentes a uma oferta de 3.180 lugares em cada sentido de viagem.

Recorde-se que esta operação havia sido assegurada pela TAP entre outubro de 1999 e março de 2003, sendo que a ligação operava apenas no Inverno IATA, então com uma rotação Funchal-Faro-Paris Orly-Faro-Funchal.

Posteriormente a SATA/Azores Airlines assegurou a operação Ponta Delgada- Funchal-Faro-Funchal-Ponta Delgada no período entre 2010 e 2016 (apenas entre junho e setembro de cada ano).

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, refere em nota de imprensa que a retoma da ligação aérea entre o Funchal e Faro pela TAP “é uma excelente notícia para a Madeira e para o Algarve, reforçando a coesão territorial e promovendo uma maior mobilidade dos nossos cidadãos. Esta ligação direta facilita o acesso entre duas importantes regiões turísticas do país, estimulando não só o turismo interno, mas também criando novas oportunidades para os residentes, empresários e estudantes que necessitam de deslocar-se com maior frequência e conforto.” Neste sentido, Eduardo Jesus recorda que, sendo esta uma ligação aérea nacional, à semelhança dos voos para Lisboa, Porto e Ponta Delgada, os passageiros residentes na Região beneficiarão do Subsídio Social de Mobilidade nas viagens entre Funchal e Faro.

O governante salienta que a relação entre a Região e a TAP “tem sido marcada por um diálogo construtivo e por um compromisso mútuo em prol da mobilidade dos madeirenses e do fortalecimento da nossa conetividade aérea.”

“Nos últimos anos, temos assistido a um reforço da cooperação entre as partes, permitindo melhorar a acessibilidade da nossa Região, elemento essencial para aqueles que residem na Madeira e no Porto Santo, mas também para o turismo e para a vida das nossas comunidades, como é o caso do voo direto para Caracas retomado no verão de 2024”, refere. “A TAP tem demonstrado uma maior atenção às necessidades específicas da Madeira, garantindo não apenas um serviço essencial para os residentes, mas também uma ponte crucial para o desenvolvimento do destino”.

Eduardo Jesus acrescenta ainda relativamente à ligação a Faro que o Governo Regional tem defendido que uma boa conectividade aérea é essencial para o desenvolvimento económico e social da Madeira, e “esta decisão da TAP responde a uma necessidade há muito identificada. Esperamos que esta rota seja bem-sucedida para que possa ter continuidade no inverno IATA, beneficiando tanto os madeirenses como todos aqueles que escolhem a nossa Região como destino”, sublinha o governante.