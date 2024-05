Eduardo Jesus, conselheiro do PSD/Madeira, remete para uma “segunda etapa” desta noite eleitoral um eventual cenário de conversações com Chega para uma solução de governo para a Madeira. Numa primeira reação às projeções à boca das urnas, o porta-voz do Chega rejeitou hoje um acordo com o PSD, mas Eduardo Jesus não fechou a porta a entendimentos, remetendo para mais tarde uma avaliação dos cenários. “Nesta fase, todo este processo é feito por etapas. Nós tivemos uma eleição que fechou às 19h00. Neste momento, estamos a contar os votos. Quando os votos estiverem todos aferidos, saberemos com que é que contamos. É nessa altura que se abre uma segunda etapa. Nessa segunda etapa é que se vão pôr os vários cenários, de coligação e de acordos”, referiu.