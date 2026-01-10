Técnico do Nacional antevê “jogo emocionante” frente ao Santa Clara

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, perspetivou hoje um “grande espetáculo” frente ao Santa Clara, no domingo, no jogo em atraso da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, pedindo o apoio dos adeptos nas bancadas.
“É um dérbi das ilhas, um jogo emocionante e apaixonante, como sempre. acredito que será um grande espetáculo de futebol, em que os nossos adeptos terão um papel fundamental naquilo que é o ambiente que vão criar”, afirmou o ‘timoneiro’ dos madeirenses, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.
Com apenas 11 golos marcados, os açorianos ocupam o 14.º lugar do campeonato, com os mesmos 16 pontos do Nacional (13.º), e têm o pior registo ofensivo do campeonato, em igualdade com o lanterna vermelha AVS.
Ainda assim, Margarido refere que o conjunto às ordens de Vasco Matos “vale muito mais do que a classificação que tem”, acrescentando que o Santa Clara “manteve a maioria dos seus jogadores”, por comparação com a temporada passada.
“Não podemos reduzir o Santa Clara à sua organização defensiva, que é muito competente na mesma. Também têm um jogo ofensivo interessante, com dinâmicas bem patentes e bons jogadores no que diz respeito à capacidade de definição, velocidade e no ataque ao espaço”, explicou.
Relativamente ao mercado de janeiro, o técnico, de 37 anos, refere que “mexe sempre com o íntimo dos atletas”, sobretudo no caso de existirem propostas, mas garante que os jogadores estão apenas focados em vencer o próximo jogo.
“Sinto uma equipa totalmente focada, muito ambiciosa e com uma vontade muito grande de dar mais três pontos aos nossos adeptos”, notou.
Após representar a seleção de Moçambique, que alcançou pela primeira vez a fase a eliminar da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025), sendo eliminada nos ‘oitavos’ diante da Nigéria (4-0), Witi já reintegrou os treinos da equipa e deve ser convocado.
Por sua vez, os lesionados Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas.
O Nacional, 13.º classificado, recebe no domingo o Santa Clara, que é 14.ª, ambos com 16 pontos, num encontro em atraso da 16.ª jornada da I Liga de futebol, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
