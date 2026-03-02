MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Madeira: Mais de 80 voos cancelados entre partidas e chegadas

    Madeira: Mais de 80 voos cancelados entre partidas e chegadas
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
02 Março 2026
20:15

Ao longo desta segunda-feira feira foram cancelados 88 voos, no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido às condições atmosféricas adversas.

A partida das 9h55 foi a primeira a ser cancelada, a partir daí, apenas oito aviões descolaram. No total, de acordo com o quadro online, foram canceladas 43 partidas.

Nas chegadas, a primeira a ser cancelada foi às 8h45, do Porto Santo (Binter). Depois disso, chegaram mais 11 aviões e foram cancelados 45 voos., incluido cinco previstos para esta noite e, consequentemente, quatro partidas.

“As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto”, avisa o Aeroporto da Madeira no site.

Recorde-se a Madeira vai estar sob a influência da depressão Regina pelo menos até quinta-feira, dia 5.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas