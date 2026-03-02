Madeira: Mais de 80 voos cancelados entre partidas e chegadas

Ao longo desta segunda-feira feira foram cancelados 88 voos, no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido às condições atmosféricas adversas.

A partida das 9h55 foi a primeira a ser cancelada, a partir daí, apenas oito aviões descolaram. No total, de acordo com o quadro online, foram canceladas 43 partidas.

Nas chegadas, a primeira a ser cancelada foi às 8h45, do Porto Santo (Binter). Depois disso, chegaram mais 11 aviões e foram cancelados 45 voos., incluido cinco previstos para esta noite e, consequentemente, quatro partidas.

“As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto”, avisa o Aeroporto da Madeira no site.

Recorde-se a Madeira vai estar sob a influência da depressão Regina pelo menos até quinta-feira, dia 5.