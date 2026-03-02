Irão: Guarda da Revolução diz ter atacado um petroleiro no estreito de Ormuz

A Guarda da Revolução iraniana afirmou hoje ter atacado um petroleiro no estreito de Ormuz, que apresentou como ligado aos Estados Unidos da América, no terceiro dia de guerra entre o Irão, os EUA e Israel.

“O petroleiro ATHE NOVA, um dos aliados americanos no estreito de Ormuz, ainda está em chamas depois de ter sido atingido por dois drones’, declarou aquele corpo de guardas, o exército ideológico da República Islâmica.

No sábado, a Guarda da Revolução tinha indicado que este estreito, ponto de passagem chave do comércio mundial de petróleo, estava “de facto” fechado à navegação, por ser perigoso devido aos ataques americanos e israelitas.

Israel e Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região do Golfo e alvos israelitas.