Frederico Rezende reeleito na liderança do SANAS Madeira

O SANAS Madeira realizou ontem uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Eleitoral para o mandato 2026/2027. A sufrágio apresentou-se apenas uma lista, liderada por Frederico Rezende, que foi reeleito e mantém-se à frente da Associação de Socorro no Mar, enfrentando novos desafios no próximo biénio.
Na Assembleia Geral Ordinária foram apreciados e votados vários pontos da ordem de trabalhos, destacando-se a apresentação, discussão e aprovação das contas relativas ao ano anterior, bem como a proposta de aplicação de resultados.
Esteve igualmente em análise o Relatório de Atividades de 2025.
Foram ainda apresentadas as contas e relatórios do CSC Yacht Services e do Azimute Sereno, ambos referentes ao exercício de 2025.
Concluída a apresentação da lista candidata aos órgãos sociais - a única a concurso - Frederico Rezende foi eleito para liderar os destinos do SANAS no próximo mandato.
Ligado à instituição desde 2014, o dirigente tem sido associado a um dos períodos mais marcantes da história da associação. Quanto à equipa, sabe o JM que existiram algumas alterações na direcção, mantendo-se Frederico Rezende como presidente.
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
O portal da ANAM está a comunicar o cancelamento de todos os voos da TAP previstos para amanhã e ainda uma ligação (dois voos) da British Airways, com...
O Benfica venceu hoje por 2-1 na visita ao Gil Vicente, em partida da 24.ª jornada em que os ‘encarnados’ tiveram de experimentar algum sofrimento para...
O SANAS Madeira realizou ontem uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Eleitoral para o mandato 2026/2027. A sufrágio apresentou-se apenas...
Dois meses após a operação militar norte-americana que capturou Nicolás Maduro a situação na Venezuela continua a ser de incerteza quanto ao futuro, com...
Ao longo desta segunda-feira feira foram cancelados 88 voos, no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido às condições atmosféricas...
A Guarda da Revolução iraniana afirmou hoje ter atacado um petroleiro no estreito de Ormuz, que apresentou como ligado aos Estados Unidos da América, no...
O Burundi apresentou hoje a candidatura do ex-Presidente senegalês Macky Sall para substituir o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António...
Paris e Berlim criaram “um grupo de coordenação nuclear de alto nível” com o objetivo de “reforçar a sua cooperação em matéria de dissuasão”, anunciaram...
O festival de cinema a bordo da TAP Air Portugal vai ter nova edição e as candidaturas de curtas-metragens podem ser apresentadas até 30 de abril, havendo...
A propóstio do conflito no Irão, o deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia da República dirigiu, esta segunda-feira, um pedido formal de esclarecimentos...