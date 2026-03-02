MADEIRA Meteorologia
Frederico Rezende reeleito na liderança do SANAS Madeira

O SANAS Madeira realizou ontem uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Eleitoral para o mandato 2026/2027. A sufrágio apresentou-se apenas uma lista, liderada por Frederico Rezende, que foi reeleito e mantém-se à frente da Associação de Socorro no Mar, enfrentando novos desafios no próximo biénio.

Na Assembleia Geral Ordinária foram apreciados e votados vários pontos da ordem de trabalhos, destacando-se a apresentação, discussão e aprovação das contas relativas ao ano anterior, bem como a proposta de aplicação de resultados.

Esteve igualmente em análise o Relatório de Atividades de 2025.

Foram ainda apresentadas as contas e relatórios do CSC Yacht Services e do Azimute Sereno, ambos referentes ao exercício de 2025.

Concluída a apresentação da lista candidata aos órgãos sociais - a única a concurso - Frederico Rezende foi eleito para liderar os destinos do SANAS no próximo mandato.

Ligado à instituição desde 2014, o dirigente tem sido associado a um dos períodos mais marcantes da história da associação. Quanto à equipa, sabe o JM que existiram algumas alterações na direcção, mantendo-se Frederico Rezende como presidente.

