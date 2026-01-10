MADEIRA Meteorologia
Venezuela: Mais dois presos políticos libertados

    Virgílio Valverde com a sua mãe em liberdade DR
Lígia Neves

Jornalista

Diáspora
Data de publicação
10 Janeiro 2026
14:32

Carlos Fernandes, deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, acaba de anunciar, na sua página oficial do Facebook, que foram libertados mais dois presos políticos na Venezuela.

“Um deles é Virgílio Laverde, dirigente estudantil e da juventude partidária do partido Vente. O outro é o meu amigo Marco Bozo, deputado da Assembleia Nacional eleita em 2015”, revela o parlamentar.

De acordo com Carlos Fernandes, “nenhum dos dois deveria alguma vez ter estado preso”. “Infelizmente, ainda há muitos outros presos políticos que continuam privados da sua liberdade”, lamenta, reforçando que irá permanecer atento aos próximos desenvolvimentos.

“Liberdade para todos os presos políticos. Liberdade para os presos políticos de nacionalidade portuguesa”, exige o social-democrata.

Na mesma publicação é partilhada a foto de Virgílio Valverde com a sua mãe em liberdade.

