A Marinha Portuguesa vai entregar, em meados de 2026, duas embarcações ‘trimarã’ à Zona Marítima da Madeira, cada uma com lanchas de interceção rápidas. As duas guarnições previstas para a Madeira terão entre “15 a 20 elementos”.

O anúncio foi feito esta manhã, na cerimónia de entrega de Comando da ZMM e tomada de posse do novo comandante, pelo vice-almirante Chaves Ferreira, que veio representar a Marinha neste ato. O comandante naval salientou que a “a Marinha está, neste momento, num processo de transformação em que está prevista a aquisição de novos meios nos próximos anos. Nesse sentido, a partir de meados de 2026, temos projetado a integração do dispositivo naval de novas lanchas de patrulha e fiscalização costeira, em formato ‘trimarã’, que irão reforçar as zonas marítimas”.

Assim, no caso concreto da Madeira, serão duas embarcações deste género ‘reservadas’. “Serão patrulhas com uma capacidade muito significativa de interceção, fiscalização e vigilância dos espaços marítimos” e, no caso da Madeira, “com um mar imenso, é fundamental que seja vigiado e controlado para podermos assegurar a defesa dos interesses nacionais nesta Região”.

Os dois ‘trimarãs’ vão reforçar o trabalho atualmente feito pelo navio da Marinha na Madeira, esclareceu. O comandante naval Chaves Ferreira sublinhou a importância deste reforço de meios na Madeira. “Ao termos mais meios, temos mais disponibilidade para ter os navios do mar a controlar e a fiscalizar na defesa dos interesses nacionais, nomeadamente nas áreas fundamentais: desenvolvimento económico, proteção ambiental das Selvagens e outras áreas marítimas e finalmente a segurança e defesa que, como sabemos, hoje, temos uma ameaça que não é tão distante como possamos pensar”.