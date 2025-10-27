Duarte Freitas defende reforço da cooperação marítima entre Portugal e Alemanha

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, participou, ontem, em Lisboa, na receção organizada pela European Mar (EUROMAR), um encontro que reuniu representantes governamentais, diplomáticos e empresariais de Portugal e da Alemanha, para debater o futuro do setor marítimo europeu e o papel estratégico do Registo Internacional de Navios da Madeira (RIN MAR).

Na ocasião, o governante, responsável pela tutela do RIN MAR, destacou a importância do diálogo entre os dois países e o contributo da Madeira para o fortalecimento da economia azul, realçando que Portugal e Alemanha partilham o mesmo compromisso com o futuro marítimo europeu.

O encontro contou com a presença de Gunther Krichbaum, secretário de Estado no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e adjunto do ,inistro Johann Wadephul, bem como do vice-almirante António Coelho Cândido, diretor-geral da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e de João Esteves, presidente da Comissão Técnica da Madeira, entre outras entidades ligadas ao setor marítimo.

O secretário das Finanças considerou o mar como um exemplo de credibilidade e cooperação, capaz de projetar Portugal como uma parceiro sólido e competitivo neste setor.

O trabalho conjunto entre o Governo Regional e a Europa também foi destacado, “numa cooperação e visão partilhada que têm sido decisivas para o crescimento e reconhecimento internacional do Registo da Madeira”.

O governante reiterou ainda o compromisso do Governo Regional em continuar a promover o desenvolvimento do setor marítimo português, com a meta de alcançar 2.000 navios com bandeira nacional nos próximos seis anos.

“É um objetivo ambicioso, mas possível, se continuarmos a garantir estabilidade, rigor técnico e confiança internacional”, destacou.

“O Encontro promovido pela EUROMAR foi, assim, uma oportunidade para reforçar as relações institucionais e económicas entre Portugal e a Alemanha, consolidando parcerias e perspetivas de cooperação.

O Registo Internacional de Navios da Madeira integra o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e é hoje um dos registos marítimos mais credíveis e competitivos da Europa.

Com um enquadramento jurídico estável, elevados padrões técnicos e vantagens operacionais reconhecidas, o MAR contribui para afirmar a Região e Portugal como um país marítimo de referência, promovendo a inovação, a segurança e a sustentabilidade no setor”, dá conta a Secretaria Regional das Finanças.