Duarte Freitas defende reforço da cooperação marítima entre Portugal e Alemanha

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, participou, ontem, em Lisboa, na receção organizada pela European Mar (EUROMAR), um encontro que reuniu representantes governamentais, diplomáticos e empresariais de Portugal e da Alemanha, para debater o futuro do setor marítimo europeu e o papel estratégico do Registo Internacional de Navios da Madeira (RIN MAR).
Na ocasião, o governante, responsável pela tutela do RIN MAR, destacou a importância do diálogo entre os dois países e o contributo da Madeira para o fortalecimento da economia azul, realçando que Portugal e Alemanha partilham o mesmo compromisso com o futuro marítimo europeu.
O encontro contou com a presença de Gunther Krichbaum, secretário de Estado no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e adjunto do ,inistro Johann Wadephul, bem como do vice-almirante António Coelho Cândido, diretor-geral da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e de João Esteves, presidente da Comissão Técnica da Madeira, entre outras entidades ligadas ao setor marítimo.
O secretário das Finanças considerou o mar como um exemplo de credibilidade e cooperação, capaz de projetar Portugal como uma parceiro sólido e competitivo neste setor.
O trabalho conjunto entre o Governo Regional e a Europa também foi destacado, “numa cooperação e visão partilhada que têm sido decisivas para o crescimento e reconhecimento internacional do Registo da Madeira”.
O governante reiterou ainda o compromisso do Governo Regional em continuar a promover o desenvolvimento do setor marítimo português, com a meta de alcançar 2.000 navios com bandeira nacional nos próximos seis anos.
“É um objetivo ambicioso, mas possível, se continuarmos a garantir estabilidade, rigor técnico e confiança internacional”, destacou.
“O Encontro promovido pela EUROMAR foi, assim, uma oportunidade para reforçar as relações institucionais e económicas entre Portugal e a Alemanha, consolidando parcerias e perspetivas de cooperação.
O Registo Internacional de Navios da Madeira integra o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e é hoje um dos registos marítimos mais credíveis e competitivos da Europa.
Com um enquadramento jurídico estável, elevados padrões técnicos e vantagens operacionais reconhecidas, o MAR contribui para afirmar a Região e Portugal como um país marítimo de referência, promovendo a inovação, a segurança e a sustentabilidade no setor”, dá conta a Secretaria Regional das Finanças.
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Governo das Bahamas emitiu hoje uma ordem formal de retirada dos residentes de Inagua, Acklins, ilha Crooked, Mayaguana e ilha Ragged, municípios situados...
O FC Porto venceu esta noite, o Moreirense, por 1-2, , de reviravolta, e segue invicto na liderança da I Liga.
No jogo que encerrou a 9.ª jornada do campeonato,...
Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi sentido hoje na zona oeste da Turquia, segundo o `site´ do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (sigla...
Caso o Governo não apresente uma proposta concreta, que verse sobre tabela remuneratória, suplementos remuneratórios, portaria de avaliação, com efeitos...
O último membro encontrado, após 27 anos em fuga, do “gangue de Roubaix”, no norte de França, foi condenado hoje a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio...
O rei Carlos III inaugurou hoje o primeiro memorial britânico dedicado a soldados lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT), 25 anos depois do...
O projeto ‘Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)’ foi o grande vencedor do prémio de Boas Práticas em Saúde.
Desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM,...
A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal foi eleita hoje com 33 votos a favor. Houve ainda um voto contra e os restantes nulos ou brancos. A votação foi...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla...
Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na...