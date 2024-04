Dois navios trazem 6 mil pessoas ao Porto do Funchal

Chegaram, esta manhã, ao Porto do Funchal os navios de cruzeiro ‘Mein Schiff 3’ e ‘Marella Explorer’ que trouxeram a bordo 6.273 pessoas, sendo que 4.580 são passageiros.

O ‘Mein Schiff 3’ veio de Lisboa, com 2.471 passageiros e 908 tripulantes e fica na Madeira por 17 horas. O ‘Marella Explorer’, proveniente de Lanzarote, traz 2.109 passageiros e 785 tripulantes e faz uma escala de 11 horas na Região.

O ‘Mein Schiff 3’ está a fazer um cruzeiro de 26 noites que se iniciou em Bremerhaven, no passado dia 28 de março, com escalas em Lisboa, agora no Funchal e depois, em Las Palmas, para onde navega esta noite, às 23h30, seguindo-se Fuerteventura, Mindelo e Praia, em Cabo Verde, Tenerife, Ponta Delgada e Praia da Vitória, nos Açores, Corunha e regresso ao porto de origem, onde termina a viagem a 23 de abril.

O ‘Marella Explorer’, presença semanal nesta época alta na Madeira faz mais um périplo de 7 noites pelas ilhas atlânticas da Madeira e de Canárias. O cruzeiro começou em Tenerife, no passado dia 29 de março, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, agora no Funchal, e depois La Gomera e Tenerife, onde acaba este cruzeiro na próxima sexta-feira.