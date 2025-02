A Direção Regional da Saúde deixou, hoje, alguns conselhos para a época carnavalesca que se avizinha tendo em conta a tendência para alguns excessos.

Assim, aquela direção tutelada por Bruna Gouveia alerta as pessoas para não esquecerem de tomar a medicação conforme indicação do médico ou farmacêutico. Lembra a importância de hidratar bem a pele antes e após o uso de pinturas faciais.

Sugere a preferência de produtos cosméticos hipoalergénicos, precaução com lantejoulas e purpurinas. É Carnaval, ninguém leva a mal. Pois bem, mas na intimidade, para se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, use preservativo!”, apela a Direção Regional da Saúde.