No próximo dia 6 de abril, domingo, celebra-se o Dia Mundial da Atividade Física, uma iniciativa que pretende promover a atividade física e o exercício físico junto de toda a população, motivando à sua prática regular e à aquisição de hábitos de vida saudáveis, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida e para o seu bem-estar.

Assim neste âmbito, a Direção Regional de Desporto, em parceria com a Portugal Ativo – Plataforma Regional Madeira e com a Associação da Madeira de Desporto para Todos, assinala esta efeméride, promovendo atividades de fitness, durante a manhã deste dia.

A cerimónia de abertura, que acontecerá a partir das 09h15, na Praça do Povo, contará com a presença do diretor Regional de Desporto, David Gomes.