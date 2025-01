A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares vai assinalar, a 30 de janeiro, com um evento entre as 10h00 e as 12h30, o Dia Escolar da Não Violência e da Paz.

Entre várias iniciativas, a escola vai realizar o Jardim da Esperança, workshops, a Marcha Branca da Paz, um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra, o lançamento do Dado da Paz, para além de várias intervenções artísticas.