Bom dia!

- Os trabalhos parlamentares arrancam às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 9h30, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, acontece mais uma edição da Feira Tecnológica, que inclui a entrega dos Prémios Selos Escola Tecnológica e a exposição dos projetos vencedores.

- Na promenade do Lido, às 10h00, decorre a inauguração do Dog Park do Lido, no âmbito da Semana do Ambiente.

- Das 10h00 às 13h00, no ginásio da Escola Secundária Jaime Moniz, realiza-se o espetáculo Cultural Solidário ‘A Voz do Aluno’ subordinado ao tema ‘Dar + tempo às gerações’.

- Às 11h00, a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), em Câmara de Lobos, recebe a visita do presidente do Governo Regional.

- A cerimónia de entrega de prémios e troféus no âmbito do VIII Concurso de Expressão Plástica – ILLUSION ocorre às 15h00, no Espaço EntreArte, localizado na entrada da Secretaria Regional de Educação.

- Pelas 15h30, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita os trabalhos em curso de construção de uma Faixa de Gestão de Combustíveis (faixa corta-fogo), no Caminho dos Pretos.

- As Festas da Sé têm as portas abertas entre as 17h30 e as 23h00, com muita animação pelas ruas do Funchal. Atuam os grupos de folclore da Quinta Grande e da Boa Nova. Quem também vai marcar presença é o grupo Seca Pipas.

- Às 18h00, no Centro de Juventude do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian, realiza-se a cerimónia de assinatura de contratos-programa no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem e Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil 2025 promovido pela Direção Regional de Juventude.

- Prossegue a Semana do Ambiente, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município, com o tema ‘Uma só Terra, o nosso poder, o nosso planeta’. Está em destaque hoje os Jardins e Espaços Verdes e a Causa Animal.