Bom dia!

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 10h00, tem lugar a Comissão de Regimento e Mandatos.

- Às 10h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre a sessão de abertura do I Fórum Regional: Mobilidade Global, Integração e Diversidade Cultural, organizado pelo Núcleo Regional da Madeira da EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza.

- Pelas 10h30, realiza-se no Monumento em Memória dos Combatentes Madeirenses do Concelho de Machico as cerimónias comemorativas do Dia do Combatente e do 107.º. aniversário da Batalha de ‘La-Lys’.

- Em Santa Cruz, às 11h00, no salão nobre da autarquia, tem lugar a apresentação da IV Feira do Livro 2025 daquele concelho.

- Pelas 12h00, no Mercado dos Lavradores, decorre a apresentação da 10.ª edição do Mercado de Chocolate.

- A sessão de abertura do congresso SciComPt 2025, com o tema ‘Unir horizontes’, está marcada para as 14h00, no Madeira Tecnopolo.

- Às 16h00, na Loja de Artesanato do IVBAM, decorre a inauguração da exposição ‘Ilustrar.Made In PT’, no âmbito da Bienal de Arte e Design do Funchal.

- A JPAB - José Pedro Aguiar-Branco Advogados organiza, pelas 17h30, a conferência ‘Bem-estar e felicidade no trabalho - o novo paradigma da sustentabilidade organizacional’, no Design Centre Nini Andrade Silva, no Funchal, com os oradores Gabriel Leite Mota, economista doutorado em Economia da Felicidade, e Ramiro Matos, advogado consultor da JPAB.

- O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, acolhe, a partir das 18h00, uma conversa em torno do livro ‘O Cura de São Lourenço’, de Maria do Monte S. A. E Vasconcelos, coordenado por Ana Cristina Trindade e Luísa Antunes Paolinelli, com prefácio de Cátia Vieira Pestana e Vítor Paulo Teixeira.